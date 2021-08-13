شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. هاني رمزي يكشف سر تبديد حلمه فى الأهلي بسبب جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى هاني رمزي نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق كواليس حلمه الكبير الذي لم يتحقق وهو عدم العودة للاعتزال في النادي الأهلي بعد رحلة احتراف طويلة في ألمانيا وسويسرا.

وقال هاني رمزي، إنه تمنى ختام مسيرته الكروية بالتواجد في صفوف النادي الأهلي بعد انتهاء رحلته الاحترافية، وأضاف هاني رمزي في تصريحات تلفزيونية سابقة: "كنت أتمنى إنهاء مسيرتي في النادي الأهلي واللعب سنة أخرى ونقل بعض الخبرات للاعبين الصغار".

وتابع: طلبت ذلك من مسئولى الأهلي لكن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي رفض هذا الإقتراح ليتبدد حلمي.

وعن سبب رفض جوزيه عودته للأهلي، قال هاني رمزي : يبدو أن هناك أشخاصا وصلوا كلامى بطريقة غلط وإنى عايز أعمل "فركيشه" أنى بشترط اللعب أساسى وهى أمور عكس الحقيقة، لتفشل عودتى للأهلى وأبدأ بعدها مسيرتى التدريبية.

وأكمل: "لو اختتمت مسيرتي في الأهلي كان من الممكن أن أتولى أي منصب داخل النادي، وكنت سأستفاد جدًا من خلال حصد الخبرات ، وأردف: "حلم من أحلامي أن أدرب الأهلي يومًا ما، وتدريب الزمالك ليس حلمًا لي".