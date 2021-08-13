شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يدعم محمد شريف بعد الإصابة: أتمنى يكون جاهز للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة دعم لمحمد شريف هداف النادى الأهلى، والذى تعرض للإصابة فى العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع فريقه أمام الإسماعيلى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "ألف سلامة لمحمد الشريف وأتمني يكون جاهز لمباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم مع أنجولا والجابون عشان هو لاعب مهم جداً فى النواحي الهجومية مع مصطفي محمد".

وأضاف نجم الزمالك السابق، "إن شاء الله يرجع سريعا لمباريات الأهلى وإحنا نتمنى الفوز بالدوري فى ظل منافسة قوية بين الزمالك والأهلي لصالح الكرة المصرية".



خالد الغندور

وخرج محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، من حسابات الجهاز الفنى للمارد الأحمر بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بشكل مبدئى فى مباراة إنبى المقرر لها غداً السبت ومباراة الطلائع المقرر لها الثلاثاء المقبل بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية الذى تعرض له فى مباراة الإسماعيلى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وأحكم محمد شريف قبضته على قمة هدافى مسابقة الدوري للموسم الحالي بعدما رفع رصيده من الأهداف للرقم 19، بجانب اقترابه من تحطيم الرقم القياسى للأكثر تسجيلا فى الأهلى خلال موسم واحد برصيد 23 هدفا موسم 1974-75.

ويتواجد شريف في المركز الثالث لقائمة الأكثر تهديفا للأهلى في موسم واحد وسط أساطير القلعة الحمراء، وأكثر من سجلوا أهدافا في موسم واحد بالدورى.