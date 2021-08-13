شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل فندق الإقامة بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة بالإسماعيلية للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.
ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في السابعة مساء غد، السبت، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.
وأدى الزمالك صلاة الجمعة بفندق الإقامة، ومن المقرر أن يتناول الفريق وجبة الغداء وبعدها سيحصل اللاعبون على قسط من الراحة قبل خوض المران الختامي لمواجهة الإسماعيلي.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة الزمالك للقاء الإسماعيلي أمس الخميس وجاءت القائمة كالتالي:-
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد أبو جبل
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.
خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – إسلام جابر – أيمن حفني.
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.
وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من لقاء الإسماعيلي حصة تدريبية اليوم الجمعة على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون برنامجا خاصا للاعبين المستبعدين من أجل تجهيزهم استعدادا للفترة المقبلة.