شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن مباراة سموحة والطلائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف سموحة نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 29 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 43 هدفاً وتلقت شباكه 37.

2_يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعدما خاض 29 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 32.

3_يدخل الفريق السكندرى مباراة الليلة بعد التعادل السلبى مع انبى بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الطلائع مع بيراميدز بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

4_اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة سموحة والطلائع مكون من :"محمد عادل، ويعاونه كل من هشام الدسوقي وأسامه السيد ووليد فايز، ونادر قمر الدولة حكمًا لتقنية الفيديو ومصطفى الشهدي، مساعد حكم الفيديو".

5_تاريخيا تحمل مواجهة اليوم، الرقم 16 في تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري، حيث لم يلتق الفريقان سوى فى 7 مواسم فقط رغم تواجد الفريقين في الدوري الممتاز سويا للعام العاشر على التوالي، لأن الفريقين لم يلتقيا ثلاثة مواسم متتالية بسبب إلغاء المسابقة ودوري المجموعتين .

6_أول مواجهة جاءت في الأسبوع الـ12 "12 نوفمبر 2010" بإستاد الإسكندرية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق تقدم إيهاب المحص للضيوف قبل النهاية بثلث ساعة، وتعادل أحمد بلال في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، وأدار المباراة الحكم محمد قطب.

7_ انتهت المواجهة الاخيرة بين الفريقين بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق بالجولة 13 للمسابقة على ستاد جهاز الرياضة ، تقدم حسام حسن لسموحة من ركلة جزاء وتعادل عمرو مرعى للطلائع.

8_تاريخيا، مواجهة اليوم متكافئة، حيث فاز طلائع الجيش فى 4 مواجهات فيما فاز سموحة فى 5 لقاءات وانتهت 6 مباريات بالتعادل، منها تعادلين سلبيين، سجل سموحة 15 هدفا مقابل 13 هدف للطلائع، وخلت مباريات الفريقين من الأهداف الموسم قبل الماضي.