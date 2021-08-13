شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الزمالك يتسلح بالتاريخ لإسقاط الإسماعيلى في عقر داره بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض نادى الزمالك في السابعة مساء السبت، اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على الإسماعيلى على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري المصري

وانفرد الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة بعد تعادل الأهلى الأخير، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

ويسعى نادى الزمالك للفوز على الإسماعيلى ومواصلة صدارة الدورى قبل 5 جولات على النهاية لتحقيق اللقب الغائب منذ أكثر من 6 سنوات وتحديدا منذ موسم 2014 /2015.

التاريخ ينصف الأبيض

وقبل المواجهة المرتقبة فقد تقابل الفريقان من قبل في مسابقة الدوري 115 مرة، فاز الزمالك في 51 مباراة، وفاز الإسماعيلى 32 مباراة، والتعادل كان حاضرا في 32 لقاء، فيما نجح لاعبو الأبيض بتسجيل 144 هدفا في شباك الدراويش، وتلقت شباكه 119 هدفا.

وفى جميع المسابقات، تقابل الفريقان في 137 مباراة في جميع المسابقات (الدوري وكأس مصر وكاس الاتحاد المصري وكأس 6 أكتوبر)، وحقق الزمالك الفوز في 69 مباراة، وتعادل في 34، بينما خسر مثلهم.

ويتبقى للزمالك 5 مواجهات فى بطولة الدورى أمام كل من الإسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج والبنك الأهلى، وفى حال تحقيق الفوز بها يتوج رسميا بلقب الدورى دون النظر لمباريات الأهلى.