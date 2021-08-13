شكرا لقرائتكم خبر عن التركيز يسيطر على لاعبى الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي غدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمى لنادى الزمالك صورا لمغادرة الفريق الأول لكرة القدم مقر النادى منذ القليل إلى الإسماعيلية للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، ووضح التركيز على لاعبى الفريق والجهاز الفنى لما تحمله مباراة الغد من أهمية حيث تعتبر العقبة الأكبر فى طريق تحقيق الزمالك للقب الدورى هذا الموسم.

ويلتقى الزمالك مع الإسماعيلى فى السابعة مساء غد، السبت، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدورى الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المستبعدون من لقاء الإسماعيلى حصة تدريبية اليوم الجمعة على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.



اتوبيس الزمالك



احمد فتوح



اسامة نبيه



امام عاشور



اوباما



تحرك اتوبيس الزمالك



حمزة المثلوثي



شيكابالا امام ملعب حلمي زامورا



شيكابالا



طارق حامد



كارتيرون



محمود شيكابالا



محمود علاء



مروان حمدي



مغادرة فريق الزمالك



يوسف اوباما

ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون برنامجا خاصا للاعبين المستبعدين من أجل تجهيزهم استعدادا للفترة المقبلة.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة الزمالك للقاء الإسماعيلي أمس الخميس وجاءت القائمة كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – إسلام جابر – أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.

ويتصدر الزمالك جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة بعد خوض 29 مباراة، وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة بعد خوض نفس عدد المباريات.