شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التنس ينتزع الفوز الأول من الجزائر بكأس ديفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب فراعنة التنس فى انتزاع الفوز الأول من المنتخب الجزائرى فى مواجهتهما معا فى ختام الدور الأول لمنافسات المجموعة الأفريقية الثالثة لكاس ديفيز المقامة حاليا فى القاهرة.

وتمكن اللاعب عمرو عسراوى من الفوز على نظيره الجزائرى يوسف ريحان 2/ صفر بعد مباراة صعبة للغاية انتهت بنتيجة 6/ 4 و 7/ 6 ليمنح مصر الفوز الاول .

وشهدت المجموعة الثانية شوطا فاصلا بعد تعادل اللاعبين 6/ 6 ليتالق عسراوى لاسيما بعد تفاعله مع تشجيع زملائه بالفريق والجماهير التى تواجدت فى المدرجات وتعليمات مدرب الفريق والمشرف عليه خلال البطولة حسن العروسي.

كما حرص رئيس اتحاد التنس اسماعيل الشافعى ونائبه المهندس وليد سامى على دعم اللاعب معنويا لتحفيزه للفوز بالمباراة .

ويلعب حاليا محمد صفوت لاعب المنتخب مع الجزائرى مخلوف فى ثانى مباريات الفريقين معا وحال فوز مصر تتأهل رسميا الى الدور الاخير غدا السبت وملاقاة ثانى المجموعة الثانية.