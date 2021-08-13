3 لاعبين قادرون على تعويض غياب أشرف بن شرقى أمام الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - يغيب المغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الزمالك عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الإسماعيلي، والمقرر لها غدا السبت ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.

وحصل أشرف بن شرقى على الإنذار الثالث فى مباراة الاتحاد السكندرى، والتى انتهت بفوز الزمالك 2/1، ومن المقرر أن يعود اللاعب للمشاركة مع الزمالك بداية من مباراة وادى دجلة المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ31 للدورى.

ويعد غياب أشرف بن شرقى ضربة قوية للفرنسى باتريس كارتيرون، إلا أن هناك 3 لاعبين قادرون على تعويض غيابه فى مباراة الإسماعيلى، يأتى فى مقدمتهم محمود عبد الرازق شيكابالا على أن يعود يوسف أوباما فى مركز صانع الألعاب.

ثانى اللاعبين هو إسلام جابر الذى يستعين به كارتيرون فى أكثر من مباراة وأظهر مستوى مميز خلال الدقائق التى لعبها، وأخيرا الدفع بأحمد أبو الفتوح فى مركز الجناح أمام محمد عبد الشافى ليمثلا جبهة قوية أمام الدراويش.

ونجح فريق الزمالك فى تحقيق فوز غالى وثمين على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ29 للدورى، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 67 نقطة فى صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 41 نقطة فى المركز الخامس .

تقدم يوسف أوباما للزمالك فى الدقيقة 62 وتعادل خالد قمر للاتحاد فى الدقيقة 75، وأضاف محمد عبد الشافى الهدف الثانى للأبيض فى الدقيقة 83 .