شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تم خصم نقاط الإسماعيلى ورفض تطبيق العقوبة على الزمالك؟.. اتحاد الكرة يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة سبب عدم خصم نقاط من نادى الزمالك، وفى المقابل تطبيق عقوبة خصم 3 نقاط من الإسماعيلى هذا الموسم بسبب شكوى نادى النجوم ضده بسبب مستحقات إنتقال إبراهيم حسن لاعب النجوم السابق من قلعة الدراويش إلى الزمالك.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن لائحة الفيفا تغيرت منذ 3 سنوات تقريبا، ولم يعد هناك بها عقوبة خصم النقاط إلا بعد حرمان النادى المُعاقب من ثلاث فترات لقيد اللاعبين، وفى حال عدم سداد النادى ما عليه من مستحقات يتم تغليظ العقوبة والوصول إلى خصم النقاط، وهو ما لم يحدث مع الزمالك حيث لم يصدر ضده عقوبة الحرمان من القيد من الأساس حتى يتم تغليظها لتصبح خصم نقاط.

أما فيما يتعلق بالنادى الإسماعيلى وخصم 3 نقاط منه، فأوضح مسئولو الجبلاية أن قرار خصم النقاط صدر من لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصرى وليس من الفيفا، وقام الإسماعيلى بالطعن على القرار فى المحكمة الرياضية الدولية التى أيدت القرار، ولكن فى حال تسوية النزاع بين الإسماعيلى والنجوم فلا مانع من إلغاء العقوبة فى حال التصالح بين الناديين.

يذكر أن أنباء ترددت مؤخرا حول خصم 6 نقاط من الزمالك بسبب شكاوى لاعبين سابقين ضده، وهو ما نفاه مسئولو اتحاد الكرة جملة وتفصيلا.