شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محطات تفصل وادي دجلة عن تحقيق معجزة البقاء بين الكبار..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق وادي دجلة عن معجزة حقيقية بتحقيق حلم البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم، بعدما بات قاب قوسين أو أدنى من وداع مسابقة الأضواء والشهرة بعد عشرة مواسم قدم فيها فريق الغزلان العديد من المواهب المثيرة للكرة المصرية وكان أبرزها محمود علاء في الزمالك ومحمد شريف في وادي دجلة.

المطمئن بالنسبة لوادي دجلة أن مبارياته الخمس المتبقية لم يخسر أمام أيا من أطرافها في الدور الأول حيث تعادل مع الإسماعيلى والزمالك وفاز على الاتحاد في كاس مصر وسيراميكا والإنتاج الحربي بالدورى.

وينتظر الفريق الدجلاوي 5 مواجهات حاسمة لتحقيق حلم البقاء وهي كالتالي:

الاتحاد السكندري اليوم

مواجهة تبدو سهلة نسبيا في ظل حالة الإحباط التي يعيشها المنافس بعد ضياع حلم الكونفدرالية على خلفية الهزيمة من الزمالك في اللقاء الاخير

دجلة يتمتع بمعنويات كبير على حساب المنافس، تأهل فريق وادى دجلة إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

الزمالك يوم 17 أغسطس

هي المواجهة الأصعب لدجلة هذا الموسم، صعوبتها تكمن في تمسك الزمالك بكل نقطة في مشوار الصراع على لقب الدوري المصري هذا الموسم، حيث ينافس الفريق الأبيض على اللقب مع الأهلى وكلاهما يملك نفس الرصيد من النقاط.

وفي الدور الأول هذا الموسم، حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة الزمالك ووادي دجلة، بمنافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021.

الإسماعيلى 20 أغسطس

مباراة متكافئة بشكل كبير، بدليل أن لقاء الدوري الأول، تقاسم فريقا وادي دجلة والإسماعيلي نقاط المباراة التى جمعتهما على استاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث شهد اللقاء هدفاً ملغياً أحرزه صلاح أمين مهاجم وادي دجلة في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بداعي وقوع اللاعب في مصيدة التسلل.

سيراميكا 23 أغسطس

سيراميكا خارج صراعات الصدارة والهبوط، هو فريق يحاول انهاء الموسم في مركز مميز، لكن دوافع دجلة أكبر، خاصة أن في لقاء الدور الأول، اقتنص فريق وادى دجلة أمس فوزا مثيرا من مضيفه سيراميكا 2 /1 فى الجولة السادسة عشرة من الدوري.

وتقدم كريم الدبيس بهدف لوادى دجلة فى الدقيقة 34 وأدرك شادى حسين التعادل لسيراميكا فى الدقيقة 74، وخطف أحمد سعيد هدف الفوز القاتل لوادى دجلة فى الوقت بدل الضائع للمباراة عبر ضربة جزاء.

الإنتاج الحربي 26 أغسطس

هي مواجهة حسم المصير خاصة أن الفريقان بدأت نتائجهما تتحسن في الجولات الأخيرة، وربما تكون هذه المباراة حاسمة للفريقين حال مواصلة النتائج في الجولات المتبقية، لكن دجلة ربما وضعيته أفضل نسبيا من العجلات الحربية.

وفي لقاء الدور الأول، فاز فريق وادى دجلة على الإنتاج الحربى بنتيجة 4/1 فى المباراة التى جمعتهما على استاد "الأهلى" ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مباراة لم تخلُ من الإثارة والمتعة، حيث سيطر غزلان دجلة على مجريات الشوط الأول بشكل كامل، وسجل لاعبوه 4 أهداف خلال الشوط، وفى الشوط الثانى حاول الإنتاج الحربى العودة للمباراة، وفى الوقت بدل الضائع سجل الإنتاج هدف حفظ ماء الوجه، وتعد تلك النتيجة هى الأكبر للفريق الدجلاوى منذ انطلاق الموسم الحالى.