شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف خارج حسابات الأهلى أمام إنبى والطلائع بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، من حسابات الجهاز الفنى للمارد الأحمر بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بشكل مبدئى فى مباراة إنبى المقرر لها غداً السبت ومباراة الطلائع المقرر لها الثلاثاء المقبل بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية الذى تعرض له فى مباراة الإسماعيلى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وأحكم محمد شريف قبضته على قمة هدافى مسابقة الدوري للموسم الحالي بعدما رفع رصيده من الأهداف للرقم 19، بجانب اقترابه من تحطيم الرقم القياسى للأكثر تسجيلا فى الأهلى خلال موسم واحد برصيد 23 هدفا موسم 1974-75.

ويتواجد شريف في المركز الثالث لقائمة الأكثر تهديفا للأهلى في موسم واحد وسط أساطير القلعة الحمراء، وأكثر من سجلوا أهدافا في موسم واحد بالدورى.

ويتصدر محمد شريف جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 19 هدف بفارق ثلاثة أهداف عن أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا، وبات محمد شريف على بُعد هدف فقط من معادلة رقم طه اسماعيل نجم الاهلى الاسبق حين سجل 20 هدفًا احتل بها لقب هداف الدوري وقتها، وتفوق شريف على الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي الأسبق في موسم 2006-2007 حين فاز بلقب هداف الدوري وقتها برصيد 17 هدفًا وكذلك عادل رقم المغربى وليد ازارو مهاجم المارد الاحمر الذى توج هدافاً للدوري برصيد 18 هدفاً وكذلك عادل رقم أحمد بلال الذى سجل 19 هدفاً.

ويقدم محمد شريف موسما قويا مع الأهلي نجح خلاله فى تسجيل 26 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات، وبات المهاجم الأول فى صفوف الفريق الأحمر، متفوقا على باقي المهاجمين صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.

محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 46 مباراة، من بينها 29 فى الدورى و13 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 26 هدفا، بواقع 19 فى الدورى و 6 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليونا و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.