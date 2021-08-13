رئيس الوداد: الزمالك طلب التعاقد مع لاعبنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد المغربي، إن نادي الزمالك طلب الحصول على خدمات وليد الكرتي لاعب الفريق، نافيًا أن يكون تم التوصل لاتفاق مع الجانب المصري.

وكانت تقارير في الصحافة المغربية قد أشارت إلى اهتمام كبير من جانب الزمالك بالتعاقد مع الكرتي لتدعيم الصفوف البيضاء في الموسم الجديد على أن يدخل المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك في صفقة تبادلية.

وأضاف الناصيري من خلال تصريحات لوسائل الإعلام المغربية أن ما يتردد عن الوصول لاتفاق مع الزمالك بشأن الصفقة هو أمر غير صحيح.

وقال الناصيري: "الزمالك فقط طلب التعاقد مع وليد الكرتي، لكن لم يتم التوصل لاتفاق ولم يتم وضع أي أسماء لتدخل في صفقة تبادلية حتى الآن."

وأكمل: "الآن سنعرض الأمر على وليد الكرتي وهو من سيقرر، خلال السنوات الماضية تحصل اللاعب على عدد كبير من العروض وكنا نطلب منه البقاء وهو مشكورًا كان يبقى في الفريق، أتمنى أن يستمر معنا أطول مدة لكن نرد أن نمنحه الفرصة خاصة في حال وجود عرض جيد."

واختتم: "لا يمكن أن أقول أن وليد سيذهب للزمالك إلا عندما يذهب، الآن الأمر متروك للاعب نفسه."