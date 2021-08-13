الزمالك يصل الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي.. وغياب بنشرقي للراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

وصلت حافلة فريق نادي الزمالك، إلى فندق الإقامة في الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق قبل مباراة الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك أمام الإسماعيلي مساء غدٍ السبت، على ملعب "الإسماعيلية" ضمن حسابات الأسبوع الـ30 من مسابقة دوري we المصري.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك فضّل خوض الفريق معسكرًا مغلق قبل مباراة الإسماعيلي.

وفي سياق آخر، حصل المغربي أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك على راحة من مران المستبعدين نظرًا لغيابه عن مباراة الإسماعيلي.

وجاء قرار راحة بنشرقي بطلب من كارتيرون والذي يريد منح اللاعب قسطًا من الراحة قبل المباريات القادمة.

ويغيب بنشرقي عن مباراة الزمالك والإسماعيلي بسبب عقوبة الإيقاف عقب حصوله على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الاتحاد السكندري والتي انتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة (2-1).

ويتصدر فريق الزمالك ترتيب مسابقة الدوري برصيد 67 نقطة متفوقًا على الأهلي بفارق نقطتين والذي سقط في الجولة الماضية أمام الإسماعيلي بتعادله الإيجابي ضد الإسماعيلي بهدف لكل فريق.

جدير بالذكر أن الزمالك أمامه خمس مباريات قبل نهاية بطولة الدوري ضد كل من: (الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا - وادي دجلة - الإنتاج الحربي - البنك الأهلي).