رسمياً.. الترجي يضم المهاجم الغاني الصاعد بيرسيوس بواه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الترجي التونسي ضم المهاجم الغاني الشاب بيرسيوس بواه بعقد مدته أربعة مواسم حتى نهاية يونيو 2025.

ووقع اللاعب القادم من فريق دريمز الغاني عقد انتدابه اليوم بعد خضوعه للاختبار الطبي، ليصبح ثاني صفقة انتداب خارجي للترجي في فترة الانتقالات الصيفية بعد ضم مهاجم إنيمبا النيجيري انايو ايمانويل قبل أيام بعقد لمدة ثلاثة مواسم.

وشارك اللاعب الغاني -19 عاما- مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا للشباب (تحت 20 سنة) بموريتانيا في وقت سابق هذا العام، وساهم بإحرازه اللقب بتسجيله 3 أهداف في 6 مباريات.