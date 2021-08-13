الامارات | فريال أشرف.. صاحبة أول ذهبية لفتيات مصر في تاريخ الأولمبياد.. تتدرب في مركز شباب

شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف.. صاحبة أول ذهبية لفتيات مصر في تاريخ الأولمبياد.. تتدرب في مركز شباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت مصر مساء الخميس البطلة الأولمبية المصرية فريال أشرف، صاحبة الذهبية الوحيدة لمصر في أولمبياد طوكيو، وأول سيدة في تاريخ مصر تحصل على ميدالية ذهبية في تاريخ المشاركات بالأولمبياد، وسط حشد رسمي وشعبي كبير، حيث كان في استقبالها وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، كما عاد على نفس الطائرة البطل أحمد الجندي صاحب الميدالية الفضية في الخماسي الحديث.

واستعدت منطقة المطرية في القاهرة لاستقبال موكب البطلة الأولمبية والحافلة المكشوفة جالت بها في شوارع القاهرة حتى عادت إلى منطقتها حيث أحتشد الآلاف في استقبالها وحملت على الأعناق حتى الساعات الأولى من صباح اليوم احتفالاً بالإنجاز الذي تحقق.

وفي تصريحات لعائلتها لوسائل إعلام مصرية اتضح أن البطلة الأولمبية تتدرب فى مركز شباب، و أنها تبدأ التدريب فى الرابعة فجراً بأدوات بسيطة جداً .. وأنها طالبة فى الجامعة البريطانية كلية الصيدلة بمنحة تفوق، كما أنها الأولي على دفعتها، وابنة أسرة بسيطة من الفيوم.

كما أكد أحد المقربين من البطلة الأولمبية: "أنها تنتهي من التدريب لتخرج بالباص إلى الجامعة لتعود للمذاكرة، ثم تنام لتبدأ في فجر اليوم الجديد التدريب و هكذا يوم بعد يوم، كما أنها تعيش فى منطقة بسيطة فى المطرية، وقد أعدوا لها استقبالا شعبيا ووليمة على شرف عودتها".

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