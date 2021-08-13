شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق البارالمبية يطمئن على استعدادات المنتخبات قبل دورة طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر رامى عبد الحميد، أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، تدريبات المنتخبات التي تستعد للمشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية المتواجدة بالمركز الأولمبى للمنتخبات الوطنية بالمعادى.

تنطلق منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقرر إقامتها باليابان طوكيو 2020 خلال الفترة من 24 أغسطس حتى 5 سبتمبر، وتشارك البعثة المصرية بـ 49 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

اطمأن أمين صندوق البارالمبية على استعدادات اللاعبين فى منتخبات رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة الذين يقيموا بالمركز الأولمبى، وطالب اللاعبين ببذل مزيد من التركيز خلال هذه الفترة قبل السفر لمدينة طوكيو المحدد له 21 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتورة حياة خطاب مؤتمراً صحفياً غدا السبت للإعلان عن تفاصيل مشاركة البعثة المصرية البارالمبية بالدورة البارالمبية طوكيو 2020.