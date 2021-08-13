شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوجه إلى الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة متوجهة إلى الإسماعيلية للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي فى السابعة مساء غد، السبت، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة الزمالك للقاء الإسماعيلي أمس الخميس وجاءت القائمة كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – إسلام جابر – أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.

ويتصدر الزمالك جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة بعد خوض 29 مباراة، وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة بعد خوض نفس عدد المباريات.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من لقاء الإسماعيلي حصة تدريبية اليوم الجمعة على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون برنامجا خاصا للاعبين المستبعدين من أجل تجهيزهم استعدادا للفترة المقبلة.