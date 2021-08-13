شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم مصير كهربا من مباراة إنبى بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادى الأهلى، لفحص طبى اليوم، الجمعة، لتحديد موقفه من خوض المران الأخير للمارد الأحمر قبل مواجهة إنبى المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام، وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود كهربا أجرى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا أمس وجاءت نتيجتها سلبية.

وأكد أبوعبلة أن محمود كهربا تعرض لارتفاع فى درجة الحرارة، وهو ما ظهر على حالته، وفضل الجهاز الطبي خروجه مباشرة من قائمة الفريق قبل مباراة الإسماعيلي لإجراء مسحة طبية، وجاءت نتيجتها سلبية، ليكتفى بمران فى الجيم بعد الاطمئنان على حالته على أن يتحدد موقفه النهائى من مباراة انبى اليوم .