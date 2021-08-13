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الأهلى يحسم مصير كهربا من مباراة إنبى بالدورى اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادى الأهلى، لفحص طبى اليوم، الجمعة، لتحديد موقفه من خوض المران الأخير للمارد الأحمر قبل مواجهة إنبى المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام، وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود كهربا أجرى مسحة طبية للكشف عن فيروس أمس وجاءت نتيجتها سلبية.

وأكد أبوعبلة أن محمود كهربا تعرض لارتفاع فى درجة الحرارة، وهو ما ظهر على حالته، وفضل الجهاز الطبي خروجه مباشرة من قائمة الفريق قبل مباراة الإسماعيلي لإجراء مسحة طبية، وجاءت نتيجتها سلبية، ليكتفى بمران فى الجيم بعد الاطمئنان على حالته على أن يتحدد موقفه النهائى من مباراة انبى اليوم .

 

ويعكف الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراته الأخيرة ضد الإسماعيلي وفقدان نقطتين فى مشوار الاحتفاظ بدرع الدوري، لاسيما ما يخص تراجع المستوى الذهني وتركيز اللاعبين في الأمتار الأخيرة من عمر المباريات.

 

ويعكف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ومعاونيه على دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف إنبي من حيث طريقة اللعب التي يعتمد عليه حلمي طولان المدير الفني، وأبرز اللاعبين في صفوفه وطريقته في تحضير الهجمة وفي الوصول لمرمى لمنافس وفي الاستحواذ على الكرة وطريقته في الدفاع والتعامل مع هجمات الفرق المنافسة للفريق البترولي.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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