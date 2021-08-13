شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم مصير كهربا من مباراة إنبى بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادى الأهلى، لفحص طبى اليوم، الجمعة، لتحديد موقفه من خوض المران الأخير للمارد الأحمر قبل مواجهة إنبى المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام، وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود كهربا أجرى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا أمس وجاءت نتيجتها سلبية.
ويعكف الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراته الأخيرة ضد الإسماعيلي وفقدان نقطتين فى مشوار الاحتفاظ بدرع الدوري، لاسيما ما يخص تراجع المستوى الذهني وتركيز اللاعبين في الأمتار الأخيرة من عمر المباريات.
ويعكف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ومعاونيه على دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف إنبي من حيث طريقة اللعب التي يعتمد عليه حلمي طولان المدير الفني، وأبرز اللاعبين في صفوفه وطريقته في تحضير الهجمة وفي الوصول لمرمى لمنافس وفي الاستحواذ على الكرة وطريقته في الدفاع والتعامل مع هجمات الفرق المنافسة للفريق البترولي.