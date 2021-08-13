شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تجهز خطابات لاتحاد الكرة ووزارة الرياضة لفتح باب الترشح للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وتحديدا أندية القسمين الثانى والثالث، لتجهيز لارسال خطابات إلى اتحاد الكرة ووزارة الرياضة من أجل فتح باب الترشح للانتخابات أول سبتمبر المقبل تمهيدا لإجراء الانتخابات واختيار مجلس جديد.

وكشف مسئولو اللجنة الأولمبية أن لائحة اتحاد الكرة الجديدة تتضمن إقامة الانتخابات بعد 75 يوما من الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشح، ما يعنى أنه إذا فتحت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة باب الترشح للانتخابات أول سبتمبر المقبل تجرى الانتخابات فى نوفمبر أو ديسمبر المقبلين بحد أقصى.

وأضاف مسئولو اللجنة الأولمبية، أن اللائحة تتضمن فى نفس الوقت بنداً انتقالياً يسمح للجنة الحالية بإقامة الانتخابات خلال 15 يوماً من فتح باب الترشح، دون التقيد بشرط الـ75 يوما لإجراء الانتخابات.

وأوضح مسئولو اللجنة أن الفيفا وافق على هذا البند لرغبته فى الإسراع بإقامة الانتخابات، بدليل أنه طالب اللجنة الحالية بإجراء الانتخابات خلال شهر من تعيينها فى ديسمبر الماضى.