شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعفى المصرى من المشاركة فى الدور التمهيدى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إعفاء النادى المصرى من المشاركة فى الدور التمهيدى الأول للنسخة التاسعة عشرة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، على أن يشارك من الدور التمهيدى الثانى مباشرة.

وتجرى اليوم، الجمعة، قرعة الدور التمهيدى لبطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد 2021 – 2022، والتى ستقام فى القاهرة، بدون أى حضور، سواء لممثلى الأندية المشاركة أو الإعلام، وفقا للإجراءات الاحترازية بسبب تفشى فيروس كورونا.

وكان الأهلى قد توج بلقب دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الأخيرة للمرة العاشرة فى تاريخه والثانية على التوالى، على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بينما توج الرجاء المغربى بلقب الكونفدرالية بعد تغلبه على شبيبة القبائل الجزائرى.

ويمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا فى موسمه الجديد 2021 - 2022 فريقى الأهلى والزمالك، بينما يشارك فريقى المصرى وبيراميدز فى بطولة الكونفدرالية.

وأعلن الكاف أنه سيسمح لأفضل 12 اتحادًا وطنيًا فى تصنيفه بإشراك فريقين فى مسابقتيه المخصصتين للأندية، بينما تشارك الاتحادات ذات التصنيف الأقل بفريق واحد فى كل مسابقة.

وتشمل قائمة الاتحادات التى من المقرر أن تمثل بفريقين فى بطولتى الكاف كلا من جنوب أفريقيا، والجزائر، وأنجولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وغينيا، والمغرب، ونيجيريا، والسودان، وتنزانيا، وتونس، وزامبيا.

وكشفت تقارير صحفية أن هناك 10 فرق سوف لن تخوض غمار الدور التمهيدى وهى الأهلى و الزمالك من مصر، الترجى والنجم الساحلى من تونس، الوداد و الرجاء من المغرب، مازيمبى الكونغولي، صن داونز الجنوب أفريقي، حوريا كوناكرى الغينى بجانب سيمبا التنزاني.