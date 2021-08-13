الزمالك يتحدث عن إمكانية التعاقد مع حمدي النقاز: «مكسب لنا.. ومن أسباب خسارتنا أمام الترجي»

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد نادي الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لم يحسم بطولة الددوري المصري الممتاز بعد، مشيراً إلى أن فكرة التعاقد مع الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز محل نقاش من الجانب القانوني، والفني على السواء.

وقال محمد الإتربي، نائب رئيس لجنة إدارة الزمالك، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، إن "بطولة الدوري لم تحسم بعد، والتفوق بنقطتين فقط لا يعني أننا حققنا الدوري، وأقول هذا حتى والأهلي متفوق قبل ذلك أن الدوري مازال في الملعب".

وأضاف الإتربي: "الحديث عن أهمية الفوز للاتحاد السكندري قبل مباراة الزمالك من أجل المنافسة على اللعب في الكونفدرالية كان ايجابيًا بالنسبة لنا لأن الفريق احتاج لتحقيق الفوز وبالتالي لعب بشكل هجومي".

وتابع: "نحن في الوقت الحالي كل تركيزنا على الأيام المتبقية حتى نهاية الموسم من أجل تحقيق لقب الدوري، وبعد ذلك يمكن أن نتحدث عن ملف التعاقدات، وما نقوم به في هذا الأمر".

وعن إمكانية التعاقد مع حمدي النقاز، قال الإتربي: "موقف النقاز لم يحسم بعد، ونحن نستشهد برأي المحامي للتعرف على موقف القضية، وفي النهاية الأمر في يد المدير الفني سواء وافق أو رفض".

وأكمل: "النقاز مكسب بالتأكيد ولاعب مميز، وكان من أسباب خسارتنا أمام الترجي التونسي في دوري الأبطال".

وبالنسبة للاعب التونسي فرجاني ساسي، قال الإتربي: "قمنا بالاجراءات القانونية السليمة لكي نطلب حقنا بعد رحيل اللاعب.. لا أرى أن هناك فريق يعتمد على لاعب، بالطبع هو لاعب كبير لكن البديل موجود وهناك إمام عاشور، ومحمود عبد العزيز عاد بمستوى طيب عقب فترة الإعداد".