شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان ينتظم فى تدريبات الأهلى عقب مواجهة إنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم وليد سليمان صانع ألعاب النادى الأهلى فى تدريبات فريقه عقب مواجهة إنبى المقرر لها التاسعة مساء غداً السبت على استاد الأهلى والسلام بالجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام، ويشارك الحاوى فى تدريبات المارد الاحمر بشكل تدريجى عقب تعافيه من الاصابة بتمزق فى العضلة الخلفية التى أبعدته عن المباريات طوال الفترة الماضية ، ويدرس الجهاز الفنى للأهلى بقيادة موسيمانى فكرة دخول وليد سليمان قائمة مباراة الطلائع المقرر لها الثلاثاء المقبل على أن يجلس على دكة البدلاء ويشارك كبديل بحسب ظروف المباراة لتجهيزه للمباريات التى تليها.

يختتم فريق الأهلي استعداداته اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة إنبي ،ويعكف الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراته الأخيرة ضد الإسماعيلي وفقدان نقطتين في مشوار الاحتفاظ بدرع الدوري، لاسيما ما يخص تراجع المستوى الذهني وتركيز اللاعبين في الأمتار الأخيرة من عمر المباريات.

ويعكف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ومعاونيه على دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف إنبي من حيث طريقة اللعب التي يعتمد عليه حلمي طولان المدير الفني، وأبرز اللاعبين في صفوفه وطريقته في تحضير الهجمة وفي الوصول لمرمى لمنافس وفي الاستحواذ على الكرة وطريقته في الدفاع والتعامل مع هجمات الفرق المنافسة للفريق البترولي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في جميع مبارياته المقبلة، في الدوري الممتاز، التي تبدأ بمباراة إنبي السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي 23 و24 أغسطس وأمام أسوان أحد يومي ‏‏26 و27 أغسطس.‏