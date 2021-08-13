شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تستمتع بالإجازة ببيروت قبل المشاركة فى بريطانيا المفتوحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت البطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، على الحصول على إجازة قصيرة قبل استئناف البطولات، وتوجهت نور الشربينى إلى بيروت للاستجمام قبل أن تستأنف رحلة البطولات بالمشاركة في بريطانيا المفتوحة للاسكواش والمقرر إقامتها خلال الفترة بين 16 إلى 22 أغسطس الجارى.

وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة أحد أهم البطولات الكبرى في لعبة الاسكواش وأعرقها، حيث تقدر القيمة المادية لجزائزها بحوالى 175 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف البطولات البلاتينيوم وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش.



نور الشربينى (1)



نور الشربينى (2)



نور الشربينى (3)

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر أغسطس الجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر العاشرعلى التوالى، لتبتعد بها عقب تتويجها مؤخراً ببطولة العالم للإسكواش، التي توجت بها خلال يوليو الماضي في شيكاغو الأمريكية.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف، بعدما خسرت في نهائي بطولة العالم الماضية أمام نور الشربيني، بينما تحل نور الطيب في المركز الثالث، وتراجعت هانيا الحمامى مركزين لتستقر فى المركز السابع وواصلت سلمى هانى حفاظها على التصنيف التاسع.

وكانت نور الشربيني قد تصدرت التصنيف العالمي للسيدات بعد تتويجها ببطولة العالم التى أقيمت تحت سفح الأهرامات فى أكتوبر الماضي، حيث تغلبت فى المباراة النهائية على المصنفة الأولى سابقاً نوران جوهر.