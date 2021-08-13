شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يعوض الزمالك غياب بن شرقى أمام الإسماعيلى .. دور جديد لشيكابالا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يغيب المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام الإسماعيلي للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث، فى المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري، ليبدأ الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في تجهيز البديل المناسب.
أشرف بن شرقي سيغيب عن لقاء الإسماعيلي بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام الاتحاد حيث حصل اللاعب المغربي على الإنذار الأول في لقاء الأهلي، ثم حصل على الإنذار الثاني أمام الإنتاج الحربي.
ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساء على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.
وينوى جهاز الزمالك منح محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق دور جديد في مباراة الإسماعيلي يختلف عن اللقاء الأخير حيث سيتولي مركز الجناح الأيسر بدلا من بن شرقي بينما سيعود يوسف أوباما للتشكيلة الأساسية للعب بمركز صانع الألعاب الذى تولاه شيكا في المباراة الأخيرة.
وأعلن الجهاز الفني للزمالك قائمة مباراة الإسماعيلي والتي جاءت كالتالي:-
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح
خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إسلام جابر – أيمن حفني
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.
ويتصدر الزمالك جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة بعد خوض 29 مباراة، وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة بعد خوض نفس عدد المباريات.