شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يعوض الزمالك غياب بن شرقى أمام الإسماعيلى .. دور جديد لشيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام الإسماعيلي للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث، فى المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري، ليبدأ الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في تجهيز البديل المناسب.

أشرف بن شرقي سيغيب عن لقاء الإسماعيلي بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام الاتحاد حيث حصل اللاعب المغربي على الإنذار الأول في لقاء الأهلي، ثم حصل على الإنذار الثاني أمام الإنتاج الحربي.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساء على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

وينوى جهاز الزمالك منح محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق دور جديد في مباراة الإسماعيلي يختلف عن اللقاء الأخير حيث سيتولي مركز الجناح الأيسر بدلا من بن شرقي بينما سيعود يوسف أوباما للتشكيلة الأساسية للعب بمركز صانع الألعاب الذى تولاه شيكا في المباراة الأخيرة.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك قائمة مباراة الإسماعيلي والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إسلام جابر – أيمن حفني

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.

ويتصدر الزمالك جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة بعد خوض 29 مباراة، وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة بعد خوض نفس عدد المباريات.