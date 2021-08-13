شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة حمدى فتحى.. عريس الطلائع يعد بسيونى بالانتظام بالمران يوم الصباحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق أحمد علاء مدافع الأهلى المعار لطلائع الجيش مع الجهاز الفنى لفريقه بقيادة عبد الحميد بسيونى على الانتظام فى تدريبات فريقه الاثنين المقبل بشكل طبيعى وهو "يوم الصباحية" حيث يحتفل أحمد علاء الأحد المقبل بزفافه بأحد فنادق مدينة نصر فى حضور زملاء اللاعب بالقلعة الحمراء وطلائع الجيش وأيضاً نجوم الزمالك زملاء شقيقه محمود علاء نجم القلعة البيضاء.

ونظراً لضيق الوقت بين المباريات قرر أحمد علاء أن ينفذ طريقة حمدى فتحى لاعب خط وسط الاهلى الذى احتفل بزفافه ثم ظهر يوم الصباحية فى تدريبات المارد الاحمر بشكل طبيعى.

ويستضيف سموحة نظيره طلائع الجيش في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع انبى بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الطلائع مع بيراميدز بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.

وطالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لاسيما أن التعادل الأخير أفقد الفريق السكندرى فرصة المشاركة في الكونفدرالية بالموسم الجديد والتي حسمت لصالح فريقا المصرى وبيراميدز، وحاول أحمد سامي معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين والبحث عن حلول للعقم التهديفي وعدم قدرة الاعبين على إحراز الأهداف رغم الفرص العديدة التي تتاح لهم.

في المقابل طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع لاعبيه بالعودة لقطار الفوز لاسيما في ظل حالة الإحباط التي سيطرت الفريق بفقدان فرصة الظهور الافريقى بالكونفدرالية ، ويفقد الطلائع جهود عمرو مرعى ومحمد ناصف بسبب الإيقاف في مباراة الليلة.