شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق: "فخورة جدا بنفسى وبالإنجاز اللى حققته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت البطلة المصرية جيانا فاروق، لاعبة النادى الأهلى ومنتخب مصر في الكاراتيه، ذكريات التتويج بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، وكتبت جيانا عبر حسابها الشخصى على انستجرام: الصرخة اللى بتطلع من قلبك لما تكتشف ان ربنا كرمك و جبر بخاطرك دى ليها طعم تانى خالص.. بتشوف كل حاجة انت مريت بيها الحلو والوحش.. كل تحدى عديت بيه وربنا عداك منه.. كل حد حاول يوقعك و يكسرك وأنت احرجته.. كل مرة قلت أنا تعبت مش هكمل ووقفت على رجلك تانى وعديت.

أضافت: كل مشكلة قابلتك كان ممكن تكسرك و ربنا قواك و خرجت منها.. كل إصابة اتعرضت ليها كان ممكن تقعدك و قمت و كملت وعافرت .. كل مرة تعبت فيها و قلت يا رب اكرمنى و فى الأخر كرمك.. لحظة بيتوقف عندها الاستيعاب.. لحظة بتبقى مليانة بكرم ربنا و شكرك لربنا على كل حاجة.. شريط طويييل بيعدى قدامك فيه كل لحظة عشتها.

واختتمت: فخورة جدا بنفسى و بالإنجاز اللى حققته و سعيدة ان ربنا كان معايا فى كل لحظه، سعيدة و شاكرة لكل الناس اللى وقفت جنبى و صدقت فيا، شاكرة لكل حد دعالى و يمكن ربنا استجاب لحد منهم و علشان كده كرمنى، و كان فضل الله عليك عظيما، الحمد لله دائما و ابدا .



جيانا فاروق

وأكدت جيانا فاروق الحاصلة على برونزية الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، أنها رفضت اللعب باسم أي ناد غير النادى الأهلى رغم العروض المالية الكبيرة التي عرضت عليها.

وقالت جيانا فاروق خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج "معكم" المذاع على قناة سى بى سي: "اللي يعرف جيانا فاروق من زمان هيعرف إني رفضت العب باسم تاني غير الأهلي رغم إنه كان بيجيلي عقود وعروض ماليه أعلى بكتير لكن انا بعتبر النادي الأهلي ده بيتي".