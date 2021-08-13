شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد الشوربجى صائد الانجازات فى الملعب الزجاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر البطل المصري محمد الشوربجى، أيقونة الاسكواش، وأحد أهم الأسماء البارزة فى تاريخ اللعبة على المستوى المحلى والعالمى، حيث تُوج البطل المصرى، بالعديد من الألقاب والبطولات العالمية فى لعبة الاسكواش وأبرزها: بطولة الأبطال للاسكواش مرتين فى 2015 و2016، وبطولة قطر كلاسيك الدولية للاسكواش 3 مرات أعوام 2013 و2015 و2017، وبطولة العالم، وبطولة الجونة التي أقيمت خلال الموسم الجاري.

ولم يكتفي الشوربجي بتحقيق انجاز التتويج بالبطولات فقط، بل نافس أسماء عالمية في تاريخ اللعبة، بعدما صعد إلى صدارة التصنيف العالمي في أغسطس الجاري، ليكمل بذلك 50 شهراً في صدارة تصنيف الاسكواش منذ بداية مسيرته الاحترافية، ويصبح أكثر لاعب مصري في تاريخ الاسكواش تربعاً على عرش الصدارة.

ورغم خسارته لقب بطولة العالم في النسخة الأخيرة عقب الهزيمة أمام علي فرج المصنف الثاني في المباراة النهائية، خلال البطولة التي استضافتها شيكاغو، إلا أن الشوربجي يبقى مصدر إلهام للباحثين عن النجاح في اللعبة حيث يحظى بشعبية واسعة بين الناشئين والأبطال الصاعدين، الذين رأوا فيه خير قدوة في الملعب الزجاجي.

ومن الأمور الطريفة أن محمد الشوربجي يجمعه شبه كبير بالنجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، وليس في الشكل وحسب بل في العقلية أيضاً وطريقة التفكير الاحترافية، التي جعلت الثنائي من أنجح النماذج الرياضية حتى الآن رغم التحديات التي يواجهونها.

صاحب الثلاثين عاماً مازال يحتفظ بمهارته الفائقة داخل الملعب الزجاجب، حيث يطمح الشوربجي إلى مواصلة تحطيم الأرقامك القياسية، ويحفزه في ذلك أسرة عاشقة للاسكواش، خاصة وأن شقيقه الأصغر مروان الشوربجي والذي يحتل التصنيف الخامس عالمياً يعيش في حالة تألق بالموسم الجاري، ورغم رابط الأخوة الذي يجمع ثنائي عائلة الشوربجي إلا أن المنافسة بينهما في الملعب لا تعرف التهاون.