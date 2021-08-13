شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامى تواجه سارة جان بيرى فى نهائى بطولة مانشستر للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه البطلة المصرية هانيا الحمامي، لاعبة وادي دجلة، اليوم الجمعة، منافستها الإنجليزية سارة جان بيرى، فى نهائي بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش، والتي تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 9 إلى 13 أغسطس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 85 ألف دولار، وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة لعدد من أبطال اللعبة.

وفازت هانيا الحمامي، فى مباراة الدور نصف النهائى على منافستها الويلزية إيملي وايت لوك بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 14-12, 11-1.

وبهذا الفوز تعتبر هانيا الحمامي الممثل الوحيد لمصر فى البطولة بعد خروج ثنائى الرجال، مروان الشورجى ويوسف إبراهيم من منافسات الدور نصف النهائى.

وخسر مروان الشوربجى، أمام منافسه دييجو إلياس بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4, 11-8, 11-5.

بينما خسر يوسف إبراهيم، أمام منافسه جويل مكين بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6, 7-11, 3-11, 11-4, 12-10.