شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..الأهلى يهزم شباب الجونة 13/0 بالكأس وإيفونا يسجل هدفه الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 13 أغسطس 2015، حقق الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى أكبر فوز فى تاريخ الكرة المصرية على حساب الجونة بدور الـ 16 لكأس مصر حينما فاز على الفريق الساحلى بثلاثة عشر هدفاً دون رد، الجونة واجه المارد الأحمر بخليط من ناشئى الفريق اعتراضاً على هبوطهم للقسم الثانى بمسابقة الدورى.

سجل الغانى جون أنطوى سوبر هاتريك فى الدقائق "18، 27، 79"، و"82" من ضربة جزاء، وعبد الله السعيد هدفين فى الدقيقة "9، 10" والثانى من ضربة جزاء، وأضاف هدفا كل من رمضان صبحى "ق49"، أحمد فتحى "ق51"، الجابونى ماليك إيفونا "ق55"، محمد ناجى جدو "ق60"، حسين السيد "66"، وحسام غالى "86" وكان الأهلى قد تقدم فى الدقيقة الثالثة بهدف ذاتى سجله شمس الدين سعيد فى مرماه.

ويعد فوز الأهلى 13-0 هو الأكبر فى تاريخ مباريات كأس مصر، وكان فوز الزمالك 9-0 على حساب بنى سويف وفوز نادى الأوليمبى على حساب تاج الملكى 11-0 هو الأكبر فى كأس مصر، ليكسر الأهلى رقم الأوليمبى ويحقق أعلى نتيجة فى تاريخ كأس مصر.

كما تعد النتيجة هى الأكبر فى تاريخ الكرة المصرية بالكامل بعد تخطى فوز المصرى على تليفونات بنى سويف 11-0.

وكانت مباراة الجونة أول لقاء رسمى للجابونى ماليك إيفونا مهاجم الأهلى السابق ونجح فى تسجيل أول هدف له بقميص المارد الأحمر.