شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض رحيل أجايي مجانا بالصيف خشية انتقاله للزمالك أو بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على رحيل النيجيري جونيور أجايي مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال فشل تسويق الثنائي والتر بواليا واليو ديانج في الميركاتو الصيفي، تمهيدا لتسجيل الثنائي الأجنبي الجديد بيرسي تاو ولويس ميكيسوني القادمين من ناديي برايتون الإنجليزي وسيمبا التنزاني، بعد نجاح المفاوضات مع نادييهما بشأن الحصول على خدمات الثنائي في الموسم المقبل.

ويرفض مسئولو الأهلي مبدأ التفريط في جونيور أجايي بشكل مجاني إذا ما اضطر لرفع اسم اللاعب في الصيف من أجل قيد الثنائي الأجنبي الجديد حال فشل تسويق الثنائي ديانج وبواليا او أحدهما، لاسيما مع رفض النسر النيجيري الخروج عن الأهلي للإعارة، ويتمسك بالرحيل المجاني حال استقرار الإدارة الحمراء على رحيله في الصيف المقبل.

ومن ضمن الأسباب التي تجبر الأهلي على رفض رحيل جونيور أجايي مجانا هي التخوف من انتقاله لأحد ناديي الزمالك أو بيراميدز بدون تحقيق استفادة من بيع اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولم يجدد اللاعب النيجيري عقده مع القلعة الحمراء لحين معرفة مصيره من الاستمرار في الجزيرة من عدمه.