شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشحن حماس لاعبى الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك اجتماعا مع لاعبي الفريق حرص خلاله علي بث روح الحماس وشحن معنويات اللاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى، حيث أصبحت الفرصة في حصول الزمالك علي لقب الدورى هذا الموسم كبيرة بعد تعثر الأهلي امام الإسماعيلي وتعادل الفريقين مما منح الزمالك الانفراد بصدارة الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي.

وطلب كارتيرون من لاعبي الزمالك التمسك بالفرصة لانها لن تأتي مرة أخرى في ظل تبقي 5 مباريات فقط من عمر المسابقة ، وأكد كارتيرون للاعبيه ان الأهلي سيخوض باقي مبارياته تحت ضغط عصبي ودون كامل تركيز لان لاعبي الأهلي سينتظرون تعثر الزمالك، مؤكدا لهم ان الدوري بين اقدامهم وفي حالة تحقيق الفوز في المباريات المقبلة جميعا سيضمن الفريق الحصول علي اللقب.

ووجه كارتيرون رسالة تحذير لجميع اللاعبين مؤكدا لهم انه لن يسمح بالتهاون او الاستهتار في التدريبات او المباريات وأي لاعب سيخرج عن النص سيواجه عقوبة شديدة في ظل رغبة المدير الفني في فرض مزيدا من الانضباط والتركيز علي اللاعبين.

من ناحية أخرى يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، طريقة مواجهة الإسماعيلى بعدما تأكد غياب المغربى أشرف بن شرقى عن اللقاء بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثالثة فى مواجهة الاتحاد السكندرى أمس.

ويعد الاتجاه الأقرب أمام كارتيرون لتعويض غياب بن شرقى هى الدفع بمحمود شيكابالا فى مركز أشرف بن شرقى، وبجواره يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو، على أن يتواجد إسلام جابر على مقاعد البدلاء ويكون ورقة رابحة خلال سير اللقاء.

وحصل أشرف بن شرقي علي الإنذار الثالث في مباراة الاتحاد السكندري أمس والتي انتهت بفوز الزمالك 2/1 ، ومن المقرر ان يعود اللاعب للمشاركة مع الزمالك بداية من مباراة وادي دجلة المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى.