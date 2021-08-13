اليوم .. قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



تجرى مساء اليوم قرعة الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية للموسم الجديد في مقر الاتحاد الأفريقي بالسادس من أكتوبر .

وأرسل اتحاد الكرة اسماء الأهلي والزمالك للمشارطة ببطولة دوري أبطال أفريقيا وبيراميدز والمصري للمشاركة ببطولة الكونفيدرالية وفق مبدأ الجدارة الرياضية بسبب عدم انتهاء الموسم في كصر.

ومن المقرر أن يتم تجنيب الأهلي والزمالك وبيراميدز المشاركة في دور الـ 64 (التمهيدي) الأول على أن تبدأ الثلاثة فرق المشاركة من دور الـ 32.

وتوج الأهلي بأخر نسختين ببطولة دوري الأبطال وتأهل بيراميدز لنهائي الكونفيدرالية النسخة قبل الماضية وودع البطولة الماضى من دور نصف النهائي فيما تأهل الزمالك لنهائي دوري الأبطال النسخة قبل الماضية وخرج من دور المجموعات النسخة الماضية.

الجدير بالذكر أن القرعة ستقام دون حضور ممثلين للأندية ولوسائل الإعلام بسبب تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.