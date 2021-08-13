ليدزيمدد عقد بيلسا لمدة عام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وقع مارسيلو بيلسا عقدا جديدا لمدة عام واحد، ليبقى على رأس القيادة الفنية لفريق ليدز يونايتد، قبل يومين من خوض الفريق مباراته الافتتاحية بالموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام مضيفه مانشستر يونايتد.

وكان بيلسا قد صرح في أمس الخميس في مؤتمر صحفي بأن العقد "تم حسمه"، فيما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المدرب الأرجنتيني لم يكن قد وقع في ذلك الوقت على عقده الجديد، الذي يمتد لموسم واحد، حتى نهاية موسم 2021 / 2022.

وذكرت الوكالة أن ذلك لا يعني أنه كان هناك الكثير من التساؤلات حول استمرار بيلسا /66 عاما/ مع ليدز، في ظل تفضيله إبرام العقود لمدة عام واحد، حيث وقع على عقده السابق مع النادي عشية الموسم الماضي فقط، وهو أمر قال عنه أنجوس كينير، الرئيس التنفيذي لنادي ليدز، إنه يرجع إلى "عدم اهتمام" بيلسا بعقده.

كان بيلسا قد وصف في وقت سابق تفضيله للتعاقدات قصيرة الأجل بأنه أمر "معتاد" والانتظار السنوي له للتمديد رسميا أصبح شيئا اعتاد عليه مشجعو ليدز واللاعبون .