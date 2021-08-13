شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يدخل حسابات المنتخب قبل مباراتى أنجولا والجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد عبد الشافي لاعب الزمالك حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول في معسكر الفراعنة الذي ينطلق يوم 28 أغسطس الجاري بالاسكندرية ،بعد المستوي الجيد الذي يقدمه عبد الشافي موخرا مع الزمالك فضلا عن ابتعاد أحمد فتوح لاعب الزمالك عن المشاركة ، وكذلك اعتماد بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي علي أيمن اشرف في مركز المدافع .

ويفكر حسام البدري المدير الفنى للمنتخب جديا في ضم عبدالشافي صاحب الـ34 عاما لصفوف المتتخب في الفترة المقبلة.

ويعلن خلال الأيام القليلة المقبلة حسام البدري أسماء اللاعبين المحترفين المقرر تواجدهم في معسكر سبتمبر المقبل وهم محمد صلاح لاعب ليفربول و احمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي و مصطفي محمد لاعب جالاتا سراي التركي و محمد النني لاعب ارسنال الانجليزي.

وطلب حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، من اتحاد الكرة انطلاق معسكر الفراعنة يوم 28 أغسطس الجارى استعدادا لخوض مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث يفتتح المنتخب مشواره بمواجهة انجولا والجابون.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتى تنطلق فى سبتمبر المقبل، ويقع المنتخب فى المجموعة السادسة مع منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.