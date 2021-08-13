شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يضع الرتوش الاخيرة على خطة استعدادات الإسماعيلى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع اليوم الجمعة إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى الرتوش النهائية على خطة مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غداً الجمعة على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الدراويش مرانه الاخير ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة أولاد العم.

ويتطلع إيهاب جلال لإيقاف سلسلة انتصارات الزمالك على غرار تعادله مع الاهلى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة ، و يستعيد فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه حسين السيد مارسيلو الظهير الايسر للفريق فى مباراة الزمالك بعد انتهاء الايقاف حيث غاب عن مباراة الاهلى بعد تعرضه للطرد فى مواجهة بيراميدز بينما يفقد الدراويش جهود لاعبه محمد حسن فى مباراة الزمالك بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة الاهلى التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1.

ويملك 9 لاعبين فى الاسماعيلى انذارين قبل مواجهة الزمالك وهم :"عماد حمدى وعمر الوحش ومحمد الشامى وفخر الدين بن يوسف ومروان الصحراوى وشكرى نجيب وأرى بابل و مصطفى فارس ومحمد بيومى".

بينما يتواجد فى صفوف الإسماعيلى 9 لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم "أحمد مدبولى ومحمد عادل وعبد الله جمعة وبينسون شيلونجو ومحمد صادق ومدحت فقوسه وأحمد أيمن وباهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى".