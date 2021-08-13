شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حسم موقف محمد شريف من قيادة هجوم الأهلي أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدد اليوم موقف محمد شريف مهاجم الأهلي من اللحاق بمباراة فريقه ضد إنبي غدا السبت ضمن منافسات الدوري من عدمه بعد شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد الإسماعيلي ولم يستكمل المباراة، حيث يجري اللاعب أشعة على الخلفية لمعرفة حالة اللاعب من اللحاق بالمباراة أو منح راحة من المشاركة.

من جانبه، أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي أن بطولة الدوري الممتاز لم تحسم بعد، والأهلي سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة، مشددا على أن خسارة نقطتين أمام الإسماعيلى قد تؤثر على فرص الحفاظ على الدوري ولكن البطولة لم تحسم بعد، وسنقاتل حتى النهاية، الأمر لم ينته بعد، وكرة القدم لا تعترف سوى بالنهايات.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، إن محمود كهربا، لاعب الفريق، أجرى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا أمس وجاءت نتيجتها سلبية.

وأكد أبوعبلة أن محمود كهربا تعرض لارتفاع في درجة الحرارة، وهو ما ظهر على حالته أمس، وفضل الجهاز الطبي خروجه مباشرة من قائمة الفريق قبل مباراة الإسماعيلي لإجراء مسحة طبية، وجاءت نتيجتها سلبية، وشارك في جزء من مران الفريق أمس بعد الاطمئنان على حالته.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي المقرر إقامتها غد السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.