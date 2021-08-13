شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حسم موقف محمد شريف من قيادة هجوم الأهلي أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتحدد اليوم موقف محمد شريف مهاجم الأهلي من اللحاق بمباراة فريقه ضد إنبي غدا السبت ضمن منافسات الدوري من عدمه بعد شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد الإسماعيلي ولم يستكمل المباراة، حيث يجري اللاعب أشعة على الخلفية لمعرفة حالة اللاعب من اللحاق بالمباراة أو منح راحة من المشاركة.
من جانبه، أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي أن بطولة الدوري الممتاز لم تحسم بعد، والأهلي سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة، مشددا على أن خسارة نقطتين أمام الإسماعيلى قد تؤثر على فرص الحفاظ على الدوري ولكن البطولة لم تحسم بعد، وسنقاتل حتى النهاية، الأمر لم ينته بعد، وكرة القدم لا تعترف سوى بالنهايات.
وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، إن محمود كهربا، لاعب الفريق، أجرى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا أمس وجاءت نتيجتها سلبية.
وأكد أبوعبلة أن محمود كهربا تعرض لارتفاع في درجة الحرارة، وهو ما ظهر على حالته أمس، وفضل الجهاز الطبي خروجه مباشرة من قائمة الفريق قبل مباراة الإسماعيلي لإجراء مسحة طبية، وجاءت نتيجتها سلبية، وشارك في جزء من مران الفريق أمس بعد الاطمئنان على حالته.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي المقرر إقامتها غد السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.