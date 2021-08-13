شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الاتحاد السكندرى يسعى لاستعادة الانتصارات أمام دجلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج وادى دجلة نظيره الاتحاد السكندرى في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة قوية للفريقين يدخلها غزلان دجلة بعد التعادل مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من الزمالك بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وطالب عبد الباقى جمال المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بالتمسك بالامال الأخيرة للنجاة من شبح الهبوط مشدداً على أن التعادل في المباراة الأخيرة وضياع الفوز في اللحظات الأخيرة أمر مرفوض حدوثه في مباراة الليلة لصعوبة موقف الفريق.

ومن جانبه طالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة من الزمالك بالجولة الأخيرة وفقدان فرصة الظهور في الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه .