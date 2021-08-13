شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم استعدادات اليوم لمواجهة إنبى بالدوري غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي استعداداته اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة إنبي غدا السبت على استاد "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري.

ويعكف الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراته الأخيرة ضد الإسماعيلي وفقدان نقطتين في مشوار الاحتفاظ بدرع الدوري، لاسيما ما يخص تراجع المستوى الذهني وتركيز اللاعبين في الأمتار الأخيرة من عمر المباريات.

ويعكف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ومعاونيه على دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف إنبي من حيث طريقة اللعب التي يعتمد عليه حلمي طولان المدير الفني، وأبرز اللاعبين في صفوفه وطريقته في تحضير الهجمة وفي الوصول لمرمى لمنافس وفي الاستحواذ على الكرة وطريقته في الدفاع والتعامل مع هجمات الفرق المنافسة للفريق البترولي.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود كهربا، لاعب الفريق، أجرى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا أمس وجاءت نتيجتها سلبية.

وأكد أبوعبلة أن محمود كهربا تعرض لارتفاع في درجة الحرارة، وهو ما ظهر على حالته أمس، وفضل الجهاز الطبي خروجه مباشرة من قائمة الفريق قبل مباراة الإسماعيلي لإجراء مسحة طبية، وجاءت نتيجتها سلبية، وشارك في جزء من مران الفريق أمس بعد الاطمئنان على حالته.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي المقرر إقامتها غد السبت ، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.