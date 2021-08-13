شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم استعدادات اليوم لمواجهة إنبى بالدوري غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي استعداداته اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة إنبي غدا السبت على استاد "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري.
ويعكف الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراته الأخيرة ضد الإسماعيلي وفقدان نقطتين في مشوار الاحتفاظ بدرع الدوري، لاسيما ما يخص تراجع المستوى الذهني وتركيز اللاعبين في الأمتار الأخيرة من عمر المباريات.
ويعكف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ومعاونيه على دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف إنبي من حيث طريقة اللعب التي يعتمد عليه حلمي طولان المدير الفني، وأبرز اللاعبين في صفوفه وطريقته في تحضير الهجمة وفي الوصول لمرمى لمنافس وفي الاستحواذ على الكرة وطريقته في الدفاع والتعامل مع هجمات الفرق المنافسة للفريق البترولي.
وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود كهربا، لاعب الفريق، أجرى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا أمس وجاءت نتيجتها سلبية.
وأكد أبوعبلة أن محمود كهربا تعرض لارتفاع في درجة الحرارة، وهو ما ظهر على حالته أمس، وفضل الجهاز الطبي خروجه مباشرة من قائمة الفريق قبل مباراة الإسماعيلي لإجراء مسحة طبية، وجاءت نتيجتها سلبية، وشارك في جزء من مران الفريق أمس بعد الاطمئنان على حالته.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي المقرر إقامتها غد السبت ، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.