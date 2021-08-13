شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يتوجه اليوم إلى المغرب لخوض وديتين استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب مصر لكرة الصالات صباح اليوم الجمعة، وتحديدا في الثامنة صباحاً متجهة إلى دولة المغرب لملاقاة منتخب المغرب لكرة الصالات بطل أفريقيا وبطل كأس العرب ودياً في مباراتين يومي 14 و16 أغسطس الجاري، في إطار تستعدادات منتخبي مصر والمغرب لكأس العالم لكرة الصالات "ليتوانيا 2021" والذي ينطلق بعد أيام قليلة في 12 سبتمبر القادم.