شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التنس فى صدام قوى أمام الجزائر اليوم بكأس ديفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطنى الأول للرجال للتنس مباراته الثانية اليوم الجمعة وذلك أمام نظيره الجزائرى فى آخر مباريات المجموعة الاولى لبطولة كأس ديفيز المجموعة الافريقية الثالثة المقامة حاليا بالقاهرة .

ويسعى المنتخب الوطنى بقيادة حسن العروسى واللاعبين النجم محمد صفوت وعمرو عسراوى وادهم جابر وشريف مخلوف الى حسم المواجهة بالفوز وتصدر المجموعة الاولى لملاقاة الفريق صاحب المركز الثانى بالمجموعة الثانية فى الدور الثانى والأخير للبطولة الذى سيقام بعد غدا السبت .

وكان المنتخب قد تمكن من الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره منتخب بنين بنتيجة 2/ 1 حيث تفوق كل من عمر عسراوى ومحمد صفوت فى مباراتى الفردى بينما اخفق الثنائى ادهم جابر وشريف مخلوف فى مباراة الزوجى .