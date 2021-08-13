كورونا يفصل بين كين وتدريبات توتنهام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخضع مهاجم توتنهام الإنجليزي هاري كين لاختبار فيروس كورونا، قبل انضمامه لتدريبات الفريق اليوم.

وكان قائد المنتخب الإنجليزي عزل نفسه في مجمع التدريب بالنادي منذ السبت الماضي، بعد 5 أيام من توقع توتنهام عودته من الإجازة في جزر الباهاما.

وسيخضع كين، الذي يتدرب بشكل فردي، لاختبار فيروس كورونا في إطار خطة عقب عودته من مكان يتواجد بالقائمة الصفراء، وإذا جاءت النتيجة سلبية، سيتم السماح له بالانضمام للتدريبات الجماعية اليوم.

ومن شأن ذلك أن يجعل اللاعب على بعد حصتي تدريب فقط قبل المباراة الافتتاحية للفريق أمام مانشستر سيتي الأحد المقبل.

وكان المدير الفني نونو إسبيريتو، قال في السابق «إن كين سيكون متاحا لخوض اللقاء».

ولكن ستكون هناك علامات استفهام ضخمة بشأن الحالة الذهنية لكين، خاصة وأن اسمه ارتبط بالانتقال لمانشستر سيتي هذا الصيف.

وكان كين ونونو بصدد إجراء محادثات مطلع هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ تعيين نونو الشهر الماضي، حيث يحرص المدرب البرتغالي على «حل كل المواقف».

وأكد المدير الفني لمانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، الأسبوع الماضي رغبة ناديه في التعاقد مع كين، ولكنه أكد أنه إذا لم يكن توتنهام مستعدا للتفاوض، فإن الأمر قد انتهى.

وتدرب بريان جيل، المنضم حديثا للفريق، مع زملائه بفريقه الجديد للمرة الأولى أمس الأربعاء عقب عودته من الأولمبياد.

وفاز جيل (20 عاما)الذي انضم للفريق من أشبيلية، بالميدالية الفضية مع المنتخب الإسباني الأولمبي في طوكيو لكنه اندمج بالفعل مع الفريق عقب فحوص فيروس كورونا بعد وصوله إلى لندن.

وفي نفس الوقت، انضم الحارس ألفي وايتمان لفريق ديجرفورس السويدي لمدة موسم، على سبيل الإعارة.