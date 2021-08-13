شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض 4 وديات فى الإسكندرية استعداداً للكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى 4 مواجهات ودية خلال معسكر المغلق المقرر إنطلاقه غدا 14 أغسطس الجارى استعدادا للمشاركة فى البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس المحدد لها الفترة من 24 أغسطس الجارى و حتى 2 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى نظيره سموحة يوم 15 ، والأوليمبى يوم 16والبنك الأهلى يوم 17 و أخيرا أصحاب الجياد يوم 18 من الشهر نفسه .

وتغادر بعثة فريق كرة اليد الأول بالنادى الأهلى إلى المغرب يوم 21 أغسطس الجارى للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وتضم قائمة الأندية المشاركة في البطولة كلا من: رد ستار الإيفوارى والأهلى المصرى و أ أس أف أ السنغالي و فاب الكاميرونى و إنتر كلوب الأنجولي و وداد سمارة المغربى و ريما النيجيرى و جى أس كى الكونغولى.

فيما قرر الإتحاد الأفريقى لكرة اليد، تأجيل مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والتى كان محدد لها يوم 18 أغسطس الجارى بالقاهرة، بعد طلب الاتحاد المصرى بناء إلى طلب الناديين من أجل إراحة الدوليين،