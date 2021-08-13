مبابي يرحب بميسي وفاتسكه يصف الصفقة بالظالمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي في تدريبات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وحصل على ترحيب كبير من نجم الفريق كيليان مبابي.

وأكمل ميسي هذا الأسبوع انتقاله لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن برشلونة.

واكتملت الصفقة الثلاثاء الماضي، قبل أن يواجه الفائز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات وسائل الإعلام أمس الأول. وكان ميسي قادرا على التواصل مع زملائه الجدد بالفريق أمس.

وعبر الحساب الرسمي على إنستقرام، نشر النادي الفرنسي مقطع فيديو قصير يظهر ميسي وهو يشارك في التدريبات.

وفي نفس الوقت، نشر مبابي، الذي أصبحت مفاوضات تجديد عقده حاليا التركيز الأساس لرئيس النادي، صورا لاحتضانه ميسي.

وعلق مبابي على الصورة بالقول» مرحبا بك في باريس، ليو الأسطورة».

ويتوقع أن يقوم باريس سان جيرمان بإخراج بعض لاعبي الفريق من أجل تعويض تكلفة صفقة ميسي وتم تأمين أول انتقال مبدئي أمس.

وانضم تيموثي بيمبيلي، المدافع صاحب الـ18 عاما الذي شارك6 مرات مع باريس سان جيرمان في الدوري خلال الموسم الماضي، لفريق بوردو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ولدى بوردو خيار التعاقد مع بيمبيلي بشكل دائم، وأصدر سان جيرمان بيانا يطلب فيه من اللاعب الشاب « تطوير الصفات التي أظهرها بالفعل».

توسعة الاستاد بسبب ميسي

أبدى باريس سان جيرمان رغبته في توسعة ملعبه التاريخي «بارك دي برينس» عقب التعاقد مع ميسي.

وقال رئيس النادي، ناصر الخليفي، لشبكة «يوروب1» أمس» يجب توسعة هذا الملعب، أحب بارك دي برينس، ولكن من المهم توسعة الملعب لجماهيرنا ولمستقبل النادي».

وتدعم مدينة باريس خطط الملعب الذي تم تجديده آخر مرة في عام 1972.

وقال نائب عمدة مدينة باريس إيمانويل جيرجوار بخصوص هذا الأمر «نظرا لجاذبية شهرة باريس سان جيرمان، تستحق الجماهير المزيد من الأماكن في ملعب جذاب».

ويتوقع أن يتم توسعة الاستاد من 48500 متفرج إلى مابين 55 ألفا و60 ألفا، ولا يمكن توسعته أكثر.

ومع ذلك، يمكن لملعب بارك دو فرانس في سان دوني تحمل 81 ألف متفرج.

وأدى وصول ميسي إلى باريس، إلى زيادة الانتشار العالمي للنادي ووصف جريجوار هذا الأمر «نبأ مذهل، ليس فقط لباريس وللكرة الفرنسية، ولكن للرياضة بشكل عام».

رئيس دورتموند ينتقد الصفقة

يرى الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني هانز يواخيم فاتسكه، أن من الظلم تعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي.

ونقلت صحيفة «ليكيب» الفرنسية عن فاتسكه قوله «إنها حقيقة أن باريس سان جيرمان لديه موارد اقتصادية أكثر من 85% من الأندية الأوروبية الأخرى».

وأضاف «من الواضح أنها منافسة غير عادلة انتشرت منذ فترة طويلة، لكني لا أشعر بالغيرة بأي حال من الأحوال».