فابينيو: أنا أفضل لاعبي الوسط بالعالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرى لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي فابينيو أنه واحد من أفضل لاعبي العالم في العمل الذي يقوم به مع فريقه، ولكنه يشعر أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.ايه.ميديا» أن فابينيو (27 عاما) وقع عقدا جديدا سيبقيه مع ليفربول حتى عام 2026، مما يعني أنه ينبغي على النادي أن يستفيد من ذروة مسيرته.

ورغم أن فترة إعداده للموسم الجديد كانت قصيرة بسبب مشاركته مع المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا، إلا أنه يبدو أن فابينيو سيشارك في مباراة الفريق الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نوريتش سيتي بعد غد السبت.

ويحرص اللاعب على بدء ما يأمل أن يكون أفضل عام له حتى الآن مع ليفربول بعد خيبة الأمل الكبيرة في الموسم الماضي التي تعرض فيه للإصابات.

وقال «أعتقد أنه لا يزال بإمكاني التطور. أشعر بأهميتي، أشعر أنني واحد من أفضل اللاعبين في العالم في مركزي».

وأضاف «تشعر دائما أن بإمكانك أن تكون أفضل، أن لديك الفرصة للتطور. لا أريد التوقف، أريد دائما النمو، وأن أحاول أن أكون أفضل. أعتقد أنه إذا كانت لدي ظروف جيدة فيما تبقى من مسيرتي، من الممكن أن أكون أفضل لاعب في مركزي».

وأردف «هذا ما أحاول أن أقوم به، أن أقدم أفضل ما عندي لفريق ليفربول. أتمنى أن يكون هذا الموسم هو الأفضل لي مع الفريق».