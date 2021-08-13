شاكيري يتفق مع ليون

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وكتبت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية أن شاكيري اتفق مع ليون غير أن الناديين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق حول رسم الانتقال الذي سيحصل عليه النادي الإنجليزي مقابل انتقال شاكيري (29 عاما).
يذكر أن شاكيري الذي وصل مع المنتخب السويسري أخيرا إلى دور ربع النهائي في بطولة كأس الأمم الأوروبية، يلعب منذ 2018 ضمن صفوف ليفربول، وتشير التقارير الفرنسية إلى أنه سيوقع عقدا لمدة ثلاثة أعوام مع ليون.
كان ليون فقد أعظم نجومه وهو الهولندي ممفيس ديباي الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني.
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