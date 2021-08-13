شكرا لقرائتكم خبر نوريتش سيتي يتعاقد مع تزوليس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي نوريتش سيتي الإنجليزي أمس تعاقده مع الجناح اليوناني كريستوس تزوليس من صفوف باوك، بعقد يمتد لخمسة أعوام.

ولم يكشف نوريتش عن التفاصيل المالية لصفقة تزوليس (19 عاما) الذي سجل 16 هدفا وصنع عشر تمريرات حاسمة خلال 46 مباراة على مستوى جميع المسابقات مع باوك في الموسم الماضي.

وقال تزوليس للموقع الرسمي لنوريتش «أشكر الجميع على الترحيب الرائع، أنا سعيد للغاية بكوني جزءا من هذا الفريق، واتشوق لرؤية الجماهير في أقرب وقت. منذ اللحظة الأولى، كنت متحمسا للحضور إلى هنا، طلبت من وكيلي توقيع العقد في أسرع وقت، إنها خطوة جيدة للغاية بالنسبة لي».

ويستهل نوريتش مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بملاقاة ليفربول غدا.