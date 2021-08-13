كابينو يحرس مرمى بيلفيلد الألماني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد نادي أرمينيا بيلفيلد الألماني أمس مع الحارس اليوناني ستيفانوس كابينو من صفوف فيردر بريمن المنافس بالدرجة الثانية. وانضم كابينو (27 عاما) إلى بيلفيلد بعقد يمتد لعامين بعد أن لعب على سبيل الإعارة في صفوف ساندهاوزن. وقال كابينو «فكرت من منظور أن بإمكاني مواصلة التطور مع الفريق، واثق في قدرتي على تحقيق ذلك هناك». وسيتنافس كابينو مع الحارس السويدي أوسكار لينر على مركز الحارس الاحتياطي لبيلفيلد خلف الحارس الأساسي شتيفان اورتيجا.

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