شكرا لقرائتكم خبر هيرتا يمدد عقد بوياتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مدد نادي هيرتا برلين الألماني أمس عقد قائد الفريق ديدريك بوياتا حتى عام 2024 . والمدافع البلجيكي بوياتا (30 عاما) موجود في العاصمة الألمانية منذ انضمامه لهيرتا قادما من سيلتيك في عام 2019. وقال المدير الرياضي لهيرتا فريدي بوبيتش «ديدريك شخصية قيادية مهمة بالنسبة لنا ويلعب دورا محوريا في تخطيطنا». ويبدأ هيرتا برلين حملته في الدوري الألماني (بوندسليجا) بمواجهة مضيفه كولون الأحد المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر هيرتا يمدد عقد بوياتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.