شكرا لقرائتكم خبر الأهلي المصري يعلن سلبية مسحة كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأهلي المصري سلبية المسحة التي خضع لها لاعبه محمود عبدالمنعم كهربا بعد ارتفاع مفاجئ في درجة حرارته أمس الأول وخروجه مباشرة من قائمة مواجهة الإسماعيلي التي انتهت بالتعادل 1/1.

وقال رئيس الجهاز الطبي للفريق الدكتور أحمد أبو عبلة، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أمس إن محمود كهربا أجرى مسحة طبية وجاءت نتيجتها سلبية.

وأضاف أن كهربا أصيب بارتفاع في درجة الحرارة، وهو ما ظهر على حالته قبل مباراة الإسماعيلي، وفضل الجهاز الطبي خروجه مباشرة من قائمة الفريق لإجراء مسحة طبية، وقد جاءت نتيجتها سلبية، وشارك في جزء من مران الفريق بعد الاطمئنان على حالته.

وأوضح أن مدافع الفريق، المغربي بدر بانون، خضع لمسحة طبية أمس للاطمئنان على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل والتزامه بالبروتوكول العلاجي.

وكان بانون أجرى مسحتين من قبل، وجاءت نتيجتهما إيجابية، فيما أجرى مسحة جديدة أمس، وعلى ضوء نتيجتها يتحدد موعد انتظامه في مران الأهلي الجماعي.

وقال أبو عبلة إن المهاجم محمد شريف أجرى أشعة على العضلة الخلفية لتحديد فرص مشاركته في المباراة المقبلة أمام إنبي وانتظامه في التدريبات الجماعية.

وأوضح أن الجهاز الطبي فضل خروج محمد شريف في مباراة الإسماعيلي، بعد ما شعر اللاعب بعدم الارتياح في العضلة الخلفية خلال المباراة.

وأدى الأهلي مرانه أمس على ملعب التتش، استعدادا لمباراة إنبي غدا ضمن الدوري.