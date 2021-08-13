النصر يستعد للانطلاق بتسلق جبل ضمك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدشن النصر مشواره في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة صعبة عندما يستضيف ضمك اليوم على ملعب مرسول بارك بالرياض.

وتكمن صعوب المباراة في ما يمثله ضمك أمام النصر، فخلال 4 مواجهات سابقة بين الفريقين بالدوري في الموسمين الماضيين عقب صعود ضمك لدوري المحترفين، حق النصر الفوز مرة واحدة، ثم تعادل مرتين قبل أن يحقق ضمك الفوز في المباراة الرابعة والأخيرة الموسم الماضي بنتيجة 3/ 2.

واستعدادا للموسم بصفة عامة، نشط النصر كثيرا في سوق الانتقالات، حيث عزز صفوفه بعدد من اللاعبين الأجانب والمحليين، حيث تعاقد مع الثلاثي البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني أبوبكر فينسنت والأرجنتيني راميرو فونيس، فيما استعاد لاعبه الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف بعد فترة إعارة الموسم الماضي لشباب أهلي دبي.

كما تعاقد أيضا مع المحليين محمد آل فتيل من الأهلي ومحمد قاسم من الفيصلي وذلك لتدعيم خط الدفاع. وفي حال نجاح الإدارة في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، فإنه لن يكون بمقدور المدير الفني، البرازيلي مانو مينيز اللعب بسبعة أجانب بسبب إصابة الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي مازال في مرحلة التأهيل من الإصابة التي لحقت به في الموسم الماضي (رباط صليبي).

ويقود النصر المدرب البرازيلي مانو مينيز بعد أن تعاقده معه النادي في الأمتار الأخيرة للدوري لكنه نجح في قيادة الفريق للتأهل إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، فيما حصل على المركز السادس في دوري المحترفين. وبلغ مجمل المباريات التي قادها فيها مينيز فريق النصر، 11 مباراة، 6 منها بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا و5 مباريات في الدوري، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.

أما ضمك فقد هيأته إدارته من خلال عقد 6 صفقات رسميا، 4 منها مع لاعبين محليين واثنتان مع أجانب، والصفقة الثالثة في الطريق.

وتعاقد ضمك مع الثنائي الأجنبي الجزائري هلال سوداني (مهاجم)، والكرواتي ميجو كاكتاس (وسط)، كما إنه قد اتفق مع المحور إيطالي ماتيو ريتشي.

وعلى الصعيد المحلي، فقد تعاقد مع الرباعي رياض الغامدي وعبدالله هوساوي وأسامة السليم وطلال مجرشي.

وكان ضمك قد جدد عقد مدربه الكرواتي كريشمير ريزتش بعد النجاح الكبير في مباريات الدور الثاني في الموسم الماضي، حيث قاد الفريق في 19 مباراة حقق خلالها 28 نقطة ضمن بها البقاء.